Kampioenschap ver weg voor VC Sneek na verlies tegen Sliedrecht

SNEEK-VC Sneek heeft zaterdagmiddag met 3-2 verloren van Sliedrecht Sport. De volleybalsters speelden in eigen huis sterk tegen de nummer twee van de kampioenspoule, maar een overwinning zat er niet in. De Snekers kunnen de kampioenswedstrijd nog halen, maar moeten nu alles winnen én zijn afhankelijk van de resultaten van Sliedrecht.

Net als in de eerste wedstrijd tegen Sliedrecht speelde Sneek goed. Waar de Snekers toen alle sets verloren, lieten ze dat zaterdag niet gebeuren. De eerste set werd meteen met 25-23 gewonnen. In de tweede set waren de Snekers opnieuw sterk en ze kwamen al snel op voorsprong. Sliedrecht kwam echter terug in de wedstrijd en wonnen de set met 19-25.

De bezoekers werden steeds sterker en kwamen op een flinke voorsprong, maar de Snekers kwamen richting het einde van de derde set steeds dichterbij. Met 21-25 ging de set toch naar Sliedrecht.

Het verschil tussen de ploegen bleef klein in de vierde set en Sneek kon met 25-22 verlies maar net voorkomen. De Snekers hielden het in de beslissende vijfde set echter niet lang vol en gingen met 15-7 onderuit.

Kampioenspoule lijkt over

Na vier wedstrijden heeft Sneek 4 punten in de kampioenspoule. Om mee te doen om het kampioenschap moeten de Snekers bij de beste twee eindigen.

De 6 punten achterstand op nummer twee Sliedrecht is in theorie nog in te halen, maar dan moeten de Snekers de wedstrijden tegen Apollo en Regio Zwolle winnen. Sliedrecht, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft, moet alles verliezen.