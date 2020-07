Kaatsen bij de buitenschoolse opvang

“De kinderen hebben een kaatsclinic van de ervaren kaatstrainer Henk Haar gekregen. Voor velen was dit de eerste keer dat zij een kaatshandschoen aangetrokken hebben en een kaatsbal in de handen hebben gehad. De kinderen hebben uitleg over de sport gehad en verschillende oefeningen gedaan. De kinderen zijn enthousiast geworden over de kaatssport’’.

Bij Sport BSO FantiFit, gevestigd op sportcomplex Schuttersveld te Sneek, vinden wij het belangrijk dat kinderen met veel plezier bewegen. Door samen te werken met verenigingen kunnen kinderen kennismaken met diverse sporten en ontdekken welke sporten zij leuk vinden en welke talenten zij hebben.

Rugby

Volgende week donderdag staat er een rugbyclinic van Rugby Club Sneek op het programma. Onder begeleiding van ervaren rugbyspelers maken de kinderen kennis met deze stoere sport. Ook meedoen? Kom gerust een keer langs.