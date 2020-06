Kaarten Slachtemarathon toch niet geldig voor 2021

De coronacrisis en de maatregelen die daarbij horen, maken het voor de organisatie onzeker of het wel lukt om in 2021 een Slachtemarathon te organiseren. Volgens de organisatie weet niemand nu nog hoe de situatie over een paar maanden of een half jaar is.

Daarom is besloten de Slachtemarathon 2020 volledig af te wikkelen en dan met een schone lei aan de nieuwe Slachtemarathon te beginnen. Het besluit geeft de dorpen, de sponsors en de organisatie de ruimte om de Slachtemarathon weer op te pakken op het moment dat het verantwoord is en het weer volledig kan.

Helft van het bedrag

Nu de kaarten van 2020 volgend jaar niet meer geldig zijn, wol de organisatie proberen een zo groot mogelijk deel van het bedrag aan de deelnemers terug te geven. Omdat er kosten zijn gemaakt, krijgen de mensen de helft van het bedrag terug. Het gaat dan om 17,50 euro per kaart. Het volledige bedrag terugbetalen lukt niet, daar zijn de financiële reserves van de Slachtemarathon nog niet groot genoeg voor.