Junior ljepper Bouwe Westert uit Sneek over de 17 meter

BUITENPOST- Ysbrand Galama heeft vrijdag het fierljeppen in Buitenpost gewonnen. De 35-jarige Workumer noteerde een afstand van 19,95 meter. Een stuk minder ver dan zijn persoonlijke record van eerder deze week in Winsum, maar wel genoeg om de concurrentie voor te blijven. Freark Kramer werd tweede en Bauke de Jong derde. Bouwe Westert uit Sneek sprong een dikke pr!

Met zijn eerste sprong haalde Galama de 19 meter nog niet, maar daarna noteerde hij twee goede sprongen: eerst 19,95 en daarna ook nog 19,90. Freark Kramer kwam tot 19,12 meter en Bauke de Jong pakte met 18,17 in de finale de derde plaats.

Het is voor Galama zijn derde overwinning in een week. Voor Buitenpost en Winsum was hij ook al de sterkste in It Heidenskip.

Van der Wal blijft winnen

Bij de vrouwen ging de winst voor de vijfde keer in vijf wedstrijden naar Marrit van der Wal uit It Heidenskip. Ze sprong naar 15,82 meter. Dat was een dikk meter verder dan Femke Rispens (14.73). De derde plaats was voor Sigrid Bokma (14,09 meter).

Rutger Haanstra uit It Heidenskip noteerde bij de junioren de verste afstand. Hij kwam tot 17,37 meter. Grootste verrassing was Bouwe Westert uit Sneek. Hij had nog nooit 16 meter gesprongen, maar kwam nu tot een dik persoonlijk record van 17,27 meter. Daarmee werd hij tweede, voor Minne Smit (16,90).

Wytse Steensma uit Joure (16.23) was het sterkst bij de jongens. Germ Terpstra (15,73) werd tweede en Douwe Abma derde (15,47).

Haanstra sterk bij de meisjes

Inger Haanstra (14,62, een persoonlijk record) verstevigde met winst bij de meisjes haar koppositie in het klassement. Pytrix Westra (14,33) en Hanneke Westert (13,07) waren de andere prijswinnaars.

Promotie en degradatie

Zaterdag komen de tweedeklassers ook in actie in Buitenpost. Daarna is het duidelijk wie er de rest van het seizoen in de topklasse springen. De beste acht senioren plaatsen zich daarvoor. Bij de mannen gaat Galama aan kop in het klassement, voor Bart Helmholt. Die springt nu nog in de tweede klas, maar is wel zeker van een plekje bij de beste acht.