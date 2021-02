Jubilerende IJsclub Sneek ziet reikhalzend uit naar opening ijsbaan

Sneek- Bij de jubilerende IJsclub van Sneek zien ze reikhalzend uit dat de ijsbaan ook daadwerkelijk open kan. Met een amper in te houden enthousiasme lezen we het volgende op de toch al altijd actuele FB-pagina van de vereniging het volgende hoopvolle proza:

“Na al die jaren gaat het zoals het nu lijkt toch echt weer gebeuren. De ijsbaan gaat hopelijk eind van de week open. Als het blijft vriezen zoals de voorspellingen aangeven, moet het echt kunnen.

Woensdag weten we weer een beetje meer. Nu is het ijs nog flinterdun en tja, niet zo leuk, doet de sneeuw geen goede dingen voor het ijs. Maar we hopen dat we er woensdag meer over kunnen melden.

Coronatijd

Maar hoe gaat dat nu dan in Corona-tijd. Tja, dat gaat natuurlijk een beetje anders. Het belangrijkste is dat we open mogen ! en natuurlijk hebben we daarbij wel een Corona-protocol. Er mag het een en ander niet, er kan het een en ander niet, maar we mogen met zijn allen schaatsen en dat is waar het ijsfeestje om draait. Wanneer we open gaan dat komt natuurlijk op onze website, op Facebook en op Instagram. De regels zijn duidelijk en vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân en ook vanuit de KNSB zijn richtlijnen opgesteld.

Voor de ijsclub Sneek gelden de volgende regels (naast natuurlijk de normale ijsbaanregels die op onze site staan)

De ijsbaan zal open zijn voor:

* kinderen overdag van 09.00 - 16.00 uur om vrij te schaatsen

* vanaf 16.00 - 19.00 uur (in eerste instantie) volwassenen die lid zijn van de IJsclub Sneek

* het bestuur behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren als er teveel mensen op de baan/terrein aanwezig zijn

De kantine en de toiletten blijven gesloten

De kleedkamers en de toiletten blijven gesloten. Koek en Zopie (chocolademelk, koek, worst) kan voor het loket worden afgehaald (betaling met gepast geld!) . Let op dat er steeds 1,5 meter afstand wordt gehouden en geen groepen mensen bij elkaar gaan staan!

Naast deze regels waar we niet om heen kunnen, mogen we wel genieten van deze periode. Het is heel wat jaren geleden dat we open konden, dus laten we vooral genieten, om elkaar denken en naar elkaar luisteren. We hopen als bestuur en vrijwilligers van de ijsclub Sneek dat het weer een #HeleMooieIJsperiode wordt. Tot gauw www.ijsclubsneek.nl

