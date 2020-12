Jubilerende IJsclub Sneek zet ijsbaan weer onder water

Voordat het zover is moet de baan eerst nog wel even onder water en het is daarna aan koning Thialf of er ijs komt. Vanmorgen is de ‘kraan’ in ieder geval opengezet.

Jubileumboek

Vandaag wordt de mailing verzonden over het lidmaatschap van de ijsclub. Degene waarvan het ijsclubbestuur een email-adres heeft, krijgen dit via de mail, de anderen zullen de brief per post ontvangen.

“Naast de gebruikelijke ledenmail/brief ontvangen de leden ook een mail/brief over het 150-jarig bestaan van de vereniging en het prachtige full color, hardcover boek wat in de maak is en wat voor de leden tegen gereduceerde prijs te koop is. Hou dus je mail/brievenbus in de gaten”, aldus het bestuur.

Het boek is geschreven door oud-journalist Willem Altena.