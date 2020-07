Jos Geijsel 74 levert vandaag topprestatie op skeelers

Op skeelers is hij bezig om de Elfstedentocht af te leggen. Een aantal weken geleden benaderde hij ons voor advies over de route door Sneek en IJlst. Dit was slechts een van de vele onderdelen van zijn zeer zorgvuldige voorbereiding. Om iets na 7 uur vanochtend kwam hij prachtig op schema in Sneek aan. Het laat maar weer eens zien dat je er zelf veel aan kunt doen om dichter bij het halen van je doel te komen, óók als je op de mooie leeftijd van 74 jaar bent! Grote klasse Jos en natuurlijk heel veel succes met het volbrengen van deze schitterende tocht!