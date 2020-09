Jonger Oranje Talentendag met SC Heerenveen bij ONS Sneek

SNEEK – Donderdag 15 oktober, in de herfstvakantie, vindt een Jonger Oranje Talentendag plaats bij ONS Sneek in Sneek. Een geweldige en leerzame voetbaldag voor jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar. Daarbij maken alle deelnemers kans om gescout te worden door scouts van diverse profclubs. Zit hier de nieuwe Joey Veerman tussen?

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag speelt iedereen een groot 4 tegen 4-toernooi waarbij de jonge talentjes bekeken en beoordeeld worden door scouts van SC Heerenveen. Alle deelnemers krijgen de kans om hun voetbaldroom te verwezenlijken: gescout worden door de topclub uit Heerenveen en/of een plek verdienen in de Jonger Oranje Regioselectie.

De scouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de drie Jonger Oranje Regioselecties ‘Friesland’ in de leeftijdscategorieën Onder 9, Onder 11 en Onder 13. Zij gaan aan het einde van het seizoen meedoen aan de Jonger Oranje Finals. Daar worden de drie officiële Jonger Oranje teams geselecteerd door scouts van alle partnerclubs van Jonger Oranje.

Deze talententeams spelen in het seizoen daarna tegen profclubs uit het binnen- en buitenland. Zo speelde Jonger Oranje in het verleden oefenwedstrijden tegen o.a. AZ, Liverpool en Borussia Dortmund. De Jonger Oranje Talentendag is voor spelers uit de geboortejaren 2009 t/m 2015. Deelnemers hoeven niet lid te zijn van een voetbalclub.

Deelname kost €26,95, inclusief persoonlijk certificaat en PANNA! magazine na afloop. Meer informatie: www.jongeroranje.nl.