Jonger Oranje Talentendag bij ONS

SNEEK- Op woensdag 24 en donderdag 25 februari, in de krokusvakantie, vinden twee Jonger Oranje Talentendagen plaats bij ONS Sneek! Ben je tussen de 5 en 18 jaar? Meld je dan aan voor één van deze fantastische voetbaldagen. Tijdens de Jonger Oranje Talentendagen zijn óók scouts aanwezig van SC Heerenveen en andere Eredivisieclubs!

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag speel je lekker veel korte partijtjes in een 4 tegen 4 toernooi tegen leeftijdsgenootjes waarbij je bekeken en beoordeeld wordt door scouts. Je krijgt dé kans om jouw voetbaldroom waar te maken: gescout worden door een profclub en/of een plek verdienen in de Jonger Oranje Regioselectie.

De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de Jonger Oranje Regioselecties ‘Friesland’. Als je het schopt tot deze selectie word je uitgenodigd om mee te doen aan de Jonger Oranje Finals. Daar worden de officiële Jonger Oranje teams geselecteerd door scouts van alle partnerclubs van Jonger Oranje. Deze talententeams spelen minimaal één oefenwedstrijd tegen een profclub. Zo speelde Jonger Oranje de afgelopen jaren oefenwedstrijden tegen o.a. Ajax, Liverpool en Borussia Dortmund. Een unieke ervaring!

De Jonger Oranje Talentendag is voor spelers (jongens en meisjes). Woensdag 24 februari is voor de geboortejaren 2003 t/m 2008 en donderdag 25 februari is voor de geboortejaren 2009 t/m 2015. Deelname kost slechts €26,95, inclusief persoonlijk certificaat en PANNA! magazine.

Meer informatie en aanmelden: www.jongeroranje.nl/inschrijven.