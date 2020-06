Jeugdturners De Stânfries de wei in

IJLST - De verruimende maatregelen tijdens in de coronacrisis heeft gymnastiekvereniging De Stânfries geïnspireerd om meteen het verenigingsleven weer op te vatten. Weliswaar niet in de vertrouwde Utherne maar op het naast gelegen sportveld van voetbalvereniging YVC.

De jeugd van 8 t/m 14 ging onder leiding van Daisy Jillings en Henny van Gosliga na sluiting van de hal op 13 maart weer lichtelijk in training. Elke week zal indien het weer het toelaat er worden getraind op de velden van de plaatselijke voetbalclub. “We zijn blij dat we weer met de jeugd kunnen trainen. Het is wat improviseren maar het geeft iedereen een fantastisch gevoel dat we weer kunnen turnen”.

De leiding had diverse toestellen op het gras uitgestald zoals de tumblingbaan en de mintramp-valmat. Een geslaagde sessie in de buitenlucht. Op maandag, woensdag en vrijdag zullen de IJlster jeugdturners zes weken lang te bewonderen zijn in een groenrijke omgeving.