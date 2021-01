It giet oan: viertal zeilt hartje winter de Elfstedentocht

SNEEK- Ze duimen dat het niet gaat vriezen, want dan kan hun Elfstedentocht doorgaan. Tim, Lotte, Rinke en Suus starten vrijdag 29 januari de tocht der tochten… in een klein zeilbootje. Zeilend, bomend en jagend in een valkje varen ze hartje winter 230 kilometer over de Friese Wateren. Waarom? Omdat ze – net als heel Nederland – het thuiszitten zat zijn en er binnen de huidige maatregelen toch wat van willen maken. Én om ervoor te zorgen dat de Nederlandse stichting SailWise post-corona weer passende watersport kan bieden aan mensen met een beperking.