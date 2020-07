Indeling poulefase districtsbeker noord

De zondagtak van Sneek Wit Zwart vond vorig jaar na dramatisch genomen "pengels" al in de eerste ronde zijn Waterloo en dat terwijl de tweevoudig winnaar van de districtsbeker doorgaans na de winter nog in de kokertjes zat. Een plek in de kokertjes voor de eerste ronde was daarentegen zelden een probleem, omdat men eertijds als hoofdklasser pas na de poulefase instroomde en omdat men zich de laatste twee jaar redelijk eenvoudig wist te plaatsen. Of dat dit seizoen weer het geval is, blijft afwachten. Normaliter moet Sneek Wit Zwart in een poule met Balk, GAVC - de oude ploeg van trainer Hans de Jong - en Hardegarijp echter bij de eerste twee kunnen eindigen.



LSC 1890 dat in 1944 in de grote KNVB-Beker ver reikte en in de halve finale in De Goffert in Nijmegen van Groene Ster verloor, wekt soms de indruk dat men niet veel waarde aan de beker hecht en dat men de duels in de poulefase als veredelde oefenwedstrijden aanmerkt. Het is dan ook al even geleden dat het blauwe keurkorps zich voor de KO-fase wist te plaatsen en dat wordt ook dit seizoen in een poule met FVC, Kollum en Zeerobben een hele klus.



Dat laatste geldt ook voor Waterpoort Boys dat in het seizoen 2016-2017 tot de achtste finales reikte en daarin nipt van d'Olde Veste '54 verloor. Nadien was de poule echter steeds het eindstation. In een groep met HJSC, Heeg en torenhoog favoriet Sneek Wit Zwart ZM dat vorig seizoen door toedoen van stadgenoot ONS Sneek 2 op de drempel van de KO-fase sneuvelde, wordt een plek in de kokertjes voor de eerste ronde opnieuw een lastige opgave.



De laatste keer dat Black Boys in die kokertjes zat, dateert uit de periode dat men ook in competitieverband aan de weg timmerde. De loting was de "Men in Black" toen niet gunstig gezind, want in de eerste ronde werd men aan huidig hoofdklasser Emmen gekoppeld en die bleek - en dat was zeker geen schande - een klein maatje te groot. In de daaropvolgende jaren kwamen de Zwartjes nooit verder dan de poulefase maar wellicht weet men dat patroon in een poule met Blauwhuis, Oldeboorn en Terschelling dit seizoen te doorbreken.

Bron: https://pengel.weebly.com/

Spelmoment uit het bekerduel van vorig seizoen tussen HJSC en Sneek Wit Zwart ZM