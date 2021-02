IJsbaan in IJlst open voor jeugd onder de 18 jaar

IJlst- IJsvereniging De IJlster Schaats heeft laten weten dat er op dit moment tussen de 4 en de 8 centimeter ijs op de baan ligt. "Door de sneeuw is het ijs bros en bobbelig. Wij kunnen nu nog niet met de veger op het ijs en om de ijsvloer nog wat te laten aan groeien hebben we besloten de baan alleen te openen voor leden onder de 18 jaar," schrijft de club.

Koek en zopie is er niet, en er is ook geen wc beschikbaar. "Takken op de baan betekenen dat het ijs daar niet sterk is. Veel schaatsplezier voor de jeugd en hopelijk morgen open voor alle leden!"