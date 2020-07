IFKS wil zich inzetten om dit jaar nog sluitingswedstrijden te zeilen

"Aan de leden van de IFKS,

Woensdag 24 juni werd door minister-president Rutte bekend gemaakt dat het landelijke verbod op evenementen wordt opgeheven. Het is nu voortaan aan gemeenten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter kunnen inrichten.

En of daarvoor nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal nog een aantal weken duren voordat er eventueel toestemming voor evenementen kan worden gegeven. Niet alles zal mogelijk zijn.

Waar bij wedstrijdzeilsport de 1,5 regel aan boord niet meer van kracht is, op de wal geldt dat wel. Voor alle activiteiten die in verband met dit evenement plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de publieke belangstelling. De gemeenten bepalen (voordat zij een vergunning afgeven) of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter kunnen inrichten. Zij zullen daarover advies vragen van de GGD.

Er is nu nog geen duidelijkheid of wij aan de condities voor een vergunningsaanvraag kunnen voldoen. De IFKS organiseert skûtsje wedstrijden met een heel groot aantal skûtsjes. 64 skûtsjes streden in 2019 verdeeld over 4 klassen om de eer van ons kampioenschap. Een megaprestatie van onze wedstrijdleiding.

De kwaliteit van onze wedstrijden wordt alom geprezen

Na overleg met de wedstrijdleiding is ons bestuur van mening dat de situatie te onduidelijk en de voorbereidingstijd te kort is om dit jaar nog een competitie te kunnen organiseren. Naast het jaarlijkse kampioenschap organiseert de IFKS jaarlijks nog één wedstrijd, de sluitingswedstrijd, altijd de zaterdag van het tweede weekeinde van oktober.

Na overleg met onze wedstrijdleiding willen wij dit jaar een vergunning aanvragen voor een tweedaags evenement in het weekeinde van 10 en 11 oktober.

Wij zijn nagegaan of wij dit weekeinde naar voren zouden kunnen halen. Dat brengt ons echter in aanvaring met andere wedstrijden en evenementen. Daarom koersen wij nu op de al geplande datum van 10 oktober. Dit jaar zou 11 oktober daarbij kunnen komen.

Wij waren van plan om nog in juli een Algemene Leden Vergadering te organiseren. Omdat de schoolvakanties deze week al beginnen, plannen wij een ledenvergadering (uiteraard volgens de geldende richtlijnen) na de zomervakantie. Datum, tijd en plaats worden binnenkort bekend gemaakt.

Wij wensen jullie allemaal een goede en gezonde zomer,

Mei freonlike groetnis, Bestuur IFKS"