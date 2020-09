IFKS schrapt laatste wedstrijd, voor het eerst een heel jaar zonder skûtsjesilen

Dit betekent dat 2020 een jaar zonder skûtsjesyl-wedstrijden wordt. Het is voor het eerst sinds de start van het skûtsjesilen, dit jaar precies 75 jaar geleden, dat dat voorkomt.

De organisatie verwachtte bij de wedstrijd in Heeg veel meer publiek dan gebruikelijk, doordat de jubileumwedstrijd van de SKS, de Friese Hoek race in Lemmer en de Strontrace in Workum niet doorgaan. Bovendien zou de wedstrijd worden gehouden in het eerste weekeinde van de herfstvakantie, en gaan er tijdens dit 'coronajaar' veel meer mensen met de boot eropuit.

Na overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân heeft het bestuur van de IFKS besloten dat de slotwedstrijd niet doorgaat. De IFKS zou er verantwoordelijk voor zijn dat deelnemers en publiek zich aan de coronaregels houden, en volgens het bestuur is de organisatie en handhaving daarvan niet haalbaar.