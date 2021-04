IFKS onderzoekt alternatief als kampioenschap niet gezeild kan worden

SNEEK-Het bestuur van de IFKS beslist uiterlijk 1 juni of er een kampioenschap gezeild kan worden of niet. Het bestuur heeft daar overleg over gehad met de Veiligheidsregio Fryslân, de politie, Provinciale Waterstaat en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Voorlopig staat het kampioenschap nog van 7 tot en met 14 augustus op de planning. Mocht het vanwege de coronasituatie niet door kunnen gaan, dan kijkt de IFKS met 'skûtsjebubbels' naar alternatieve wedstrijden op de Tsjûkemar voor een speciale bokaal.

Het alternatief zou zijn dat er in dezelfde week wedstrijden op de Tsjûkemar georganiseerd worden: drie keer twee dagen met wedstrijden, voor 15 skûtsjes. De bedoeling is om 3 wedstrijden op één dag te zeilen. Er wordt gestreden om de Tsjûkemar Bokaal. De skûtsjebemanning en de organisatie moeten dan wel in een 'coronabubbel'. Alle bemanningen slapen op een eigen volgschip voor twaalf man, die op het meer voor anker ligt. Er moet voor twee dagen eten aan boord zijn, bezoek is niet toegestaan.

Vergunning nodig van gemeente

Voor zo'n alternatief is een speciale vergunning nodig van de gemeente op basis van de noodwet Covid. Dat kan alleen als de organisatie een goed plan heeft waarin aandacht is voor de coronamaatregelen. De GGD geeft advies en toetst de plannen. De burgemeester heeft eventueel de bevoegdheid om de wedstrijden stil te leggen.

Mocht er bij de gemeente De Fryske Marren en andere betrokken hulpdiensten en adviseurs groen licht komen voor een vergunning, dan inventariseert het bestuur bij de schippers of er genoeg belangstelling is voor het alternatief. Daar wordt dan een schippersbijeenkomst voor gehouden. Bovendien worden de leden geraadpleegd.

Bestuur vraagt heel wat

"Dit alternatief lijkt niet eens op een 'gewoon' IFKS-kampioenschap. Het brengt beperkingen en verplichtingen met zich mee die wij normaal niet van deelnemers en wedstrijdorganisatie zouden durven vragen," zo schrijft het IFKS-bestjoer. De organisatie denkt dat er schippers of bemanningsleden zijn die mogelijk niet mee willen doen aan de speciale wedstrijden.

Het bestuur geeft aan dat ze zich verplicht voelen om op zijn minst de mogelijkheid voor een alternatief te onderzoeken.