Ideeënloos Waterpoort Boys verliest opnieuw

Omdat zijn beide vleugelverdedigers niet in staat bleken om te spelen, moest trainer Sido Postma ter elfder ure zijn formatie aanpassen. Daarbij posteerde hij de rechtsbenige Rowan Planting die het verdedigend overigens naar behoren deed, op de linkerflank en omdat hij in de opbouw werd overgeslagen, speelde Waterpoort Boys aanvallend eigenlijk met een man minder. Mede daardoor werd het voetbal van de Snekers dat toch al niet overliep van creativiteit en beleving, heel voorspelbaar.

Dat begon eigenlijk al meteen vanaf de aftrap en de aanval van de geelhemden werd door de defensie van HJSC dan ook veel gemakkelijk tot stoppen gebracht. Zo liep een actie door het centrum op niets uit en was het eindresultaat van een combinatie tussen Matthijs Bakker en Lars van Dijk niet meer dan een corner, waarbij de goalie van de gasten de bal met één hand wegwerkte en Tim van der Werf een herkansing kreeg. Die leverde opnieuw een hoekschop op en ook bij de volgende aanval resulteerde onder de streep niet meer dan een spelhervatting vanaf de cornervlag. Nadat Matthijs Bakker vervolgens bij een vrije trap niet tot een kopbal kwam, bleef de groene verdediging bij een inzet van Lars van Dijk (geblokt) en een schot van Jordi Heerings (van richting veranderd) andermaal vrije eenvoudig overeind.



De ploeg van trainer Klaas Wittermans had op dat moment in de omschakeling al een paar keer zijn neus tegen het Sneker venster gedrukt. Zo moest doelman Stefan Rijpkema na een counter over links aan de bak, waarna de Sneker sluitpost bij de daaropvolgende corner en even later bij een voorzet de bal eenvoudig uit de lucht plukte. Na een klein half uur had Rijpkema echter geen antwoord, toen HJSC na een breedtepass het linker blok van de Sneker defensie simpel ontrafelde en Egbert Bethlehem alleen voor hem opdook (0-1).



Het antwoord van de thuisclub leek snel in de maak toen Romano Pasveer diep werd gestuurd en de bal op maat voorgaf. Robert Minks kopte echter naast en liet daarmee een 100% mogelijkheid onbenut. Niet lang daarna pareerde de doelman van HJSC een inzet van Richard Hamstra, vond Lars van Dijk na een pass van Marcel Hempenius diezelfde keeper op zijn weg, belandde een halve omhaal van Hamstra naast de vijandelijke burcht en kopte Minks ook bij zijn tweede kopkans naast.



​Aan de andere kant bleef HJSC voor problemen zorgen en had de thuisclub een aantal keren onreglementaire middelen nodig om de gasten af te stoppen. zoals na een fout van Hempenius en nadat Heerings aan de zijkant door de benen werd gespeeld. De toegekende vrije trappen sorteerden echter geen effect, al belandde de bal wel een keertje op het dak van het doel.



Het tweede bedrijf waarin Jordi Heerings het veld moest ruimen voor Dylano van Dijk, was min of meer van hetzelfde laken en pak, al waren de uitbraken van de bezoekers toen minder talrijk. Het aantal mogelijkheden voor de thuisclub nam echter ook niet toe, ook al omdat de defensie uit Hommerts-Jutrijp goed georganiseerd was en niet veel toeliet en omdat bij de spaarzame mogelijkheden aan de zijde van Waterpoort Boys de echte en noodzakelijke scherpte ontbrak.



Zo kreeg een actie van Stefan Kroon op de achterlijn geen vervolg en leverde een inzet van Tim van der Werf slechts een corner op. Daarui kopte, Mathijs Bakker ruim over en dat laatste was ook het eindresultaat toen Van der Werf opeens de kans kreeg om in te schieten. Dat gebeurde nadat de doelman van HJSC bij een voorzet mistastte en dat voorbeeld werd nadat hij ten koste van een corner redding had gebracht, even later aan de andere kante door Rijpkema gevolgd.



Vervolgens nam Nordin Looijenga een voorzet van Robert Minks in één keer op de slof en daarbij moet je geluk hebben. Dat had de invaller echter niet, waarna Van der Werf net niet bij een door Rowan Planting ingebrachte bal kon. De jonge back gleed vervolgens uit, waardoor HJSC een countermogelijkheid in de schoot geworpen kreeg. Die werd echter vroegtijdig een halt toegeroepen en dat werd Robert Minks eerder in de wedstrijd ook, zij het met het nodige duw- en trekwerk. Het was voor de goed leidende arbiter echter te weinig om de bal op de stip te deponeren, net zoals het bij Waterpoort Boys op veel fronten te weinig was om de tweede nederlaag te voorkomen.

Waterpoort Boys - H.J.S.C. 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Egbert Bethlehem (26.)

Scheidsrechter: J.W. Roesink

​Gele kaart: Romano Pasveer, Mathijs Bakker (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Rowan Planting, Mathijs Bakker, Marcel Hempenius, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Jordi Heerings (46. Dylano van Dijk), Romano Pasveer, Richard Hamstra (79. Nordin Looijenga), Robert Minks en Lars van Dijk (79. Marc Bles)

Bron: https://pengel.weebly.com/