Hoe moet de voetbalcompetitie voor de amateurclubs verder?

Voorzitter Joan van der Veen van ONS Sneek legt uit wat die drie opties precies waren: "De eerste optie is dat we de competitie zouden hervatten en proberen om het uit te spelen, maar dat is niet realistisch. We hebben zo weinig wedstrijden gespeeld in de eerste seizoenshelft dat we ruim 20 wedstrijden zouden moeten spelen in de tweede helft. Dat gaat niet gebeuren. De tweede optie is dat we een halve competitie spelen met de huidige tegenstanders. De derde optie is dat we opnieuw zouden beginnen op 1 januari en dan een hele competitie spelen met de halve poule, dus met de helft van de tegenstanders in de huidige competitie."

ONS kiest voor optie 3

Voor van der Veen en ONS was het wel duidelijk: "Wij hebben gekozen voor de derde optie." Volgens de club is dat ook de meest realistische en eerlijke optie. "Dan speel je nog veertien wedstrijden, en tegen elke tegenstander een keer uit en thuis. Bovendien hebben we zo de minste reisbewegingen en de tegenstanders zijn het meest dichtbij. We hopen dat er dan ook weer publiek mag komen."

VV Buitenpost

Voetbalvereniging Buitenpost, dat in dezelfde klasse als ONS speelt, geeft ook de voorkeur aan optie drie. "We moeten eerst maar afwachten of er überhaupt een van de scenario's door kan gaan", zegt waarnemend voorzitter Rudi Stuursma. Optie 1 is in elk geval vrijwel onmogelijk. Onze voorkeur gaat uit naar optie 3, daarna 2. Dat kwam ook al een beetje naar voren uit de vergadering die de clubs met de KNVB hadden."

Buitenpost denkt dat het lastig wordt om al snel te beginnen. "De KNVB ging er in eerste instantie vanuit dat de clubs vanaf 6 december al konden trainen, maar dat mag niet met de coronamaatregelen. Ze willen in het weekend van 23 januari nu beginnen, misschien met uitstel tot begin februari. Maar zelfs al wordt het optie 3, dat betekent dat we tot de zomer iedere zaterdag plus een aantal feestdagen moeten spelen. En dan moet je hopen dat er geen wedstrijden worden afgelast vanwege onbespeelbare velden door slecht weer."

Harkemase Boys

Harkemase Boys, dat één niveau hoger speelt, kiest voor hetzelfde scenario als de twee hoofdklassers: de competitie regionaal in tweeën opdelen. Als dat niet kan, dan wil de club graag optie 2: een halve competitie met alle ploegen. "Maar daarbij hebben we als opmerking doorgegeven dat we eventueel de wedstrijden die al gespeeld zijn, wel gewoon mee willen laten tellen", vertelt voorzitter Sippe Heeringa. "Dan hoeven we niet helemaal opnieuw te beginnen."

Heeringa denkt er hetzelfde over als zijn collega-voorzitters: "Het blijft spannend wanneer we weer los kunnen. Als het nog langer duurt en we pas in februari los kunnen, moeten er misschien nog wel een vierde of vijfde scenario bedacht worden.

De KNVB heeft aangegeven begin december uitsluitsel te geven over het verdere traject. "Voor ons is het belangrijkste dat de overheid ook weer gaat inzien dat voetballen voor alle leeftijden weer moet kunnen. Dat mensen kunnen trainen, naar de club kunnen en 's avonds even wat stoom af kunnen blazen. Dat kan nu niet, dat is lastig. Onze A-selectie traint aangepast met viertallen. Dat doen ze fanatiek, maar het blijft apart als je eigenlijk een elftal bent. Dus we hopen dat we weer zonder beperkingen kunnen trainen en dat er een perspectief op het hervatten van de competities ontstaat."

Volgens Van der Veen hebben de clubs dat ook nodig. "De boel ligt al een poos stil, aan de inkomstenkant vallen er grote klappen. Ook bij ons."