Hockeyclub Sneek opent de deuren voor vriendjes en vriendinnetjes

SNEEK- SMHC verwelkomt dit voorjaar vriendjes en vriendinnetjes van de jongste leden van de club. Spelers uit de jongste teams (leeftijd 7 t/m 9 jaar) mogen iemand meenemen die een hockeytraining wel eens wil uitproberen. Zo is kennismaken met een nieuwe sport wel heel leuk en gemakkelijk!

Naast stick en bal maakt de club voor kinderen in deze leeftijd ook volop gebruik van andere speltechnieken en materialen, zoals knotsen, grote ballen en hoepels. Daarmee blijven de trainingen afwisselend, uitdagend, en superleuk! De aftrap van de vriendjes- en vriendinnetjesmiddag deze woensdag zorgde meteen voor enthousiaste reacties. Er werd wat afgelachen, gerend en ook nog gehockeyd!

Op 21 april en 19 mei

Voor kinderen die het óók eens willen proberen, is op 21 april en 19 mei opnieuw een (vrijblijvende) training voor vriendjes en vriendinnetjes georganiseerd. Heb je toevallig geen vriendje of vriendinnetje die hockeyt, dan ben je natuurlijk ook welkom. Meld je dan aan voor een proeftraining via clinic@hockeysneek.nl