Hessel Steegstra uit Sneek assistent-scheidrechter in Europa League-finale

De wedstrijd is vrijdagavond in het stadion van 1. FC Köln. Naast Makkelie, Diks en Steegstra moeten ook Jochem Kamphuis en Kevin Blom de wedstrijd in goede banen leiden. Zij zijn de VAR.

"Dit maakt heel veel van dit seizoen goed. Het is inderdaad (vanwege corona, red.) een bijzonder jaar geweest. We waren al blij dat het Europees seizoen nog werd uitgespeeld en dat wij daar een rol in hadden. Maar dat we het dan nog zo af mogen sluiten. Dat is helemaal mooi", aldus Steegstra.

Afgelopen weekend kwamen Steegstra en Diks al in actie bij de kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Olympique Lyon (1-3).

Oude tijden herleefden gisteravond op het Sportpark aan de Leeuwarderweg waar de Sneeker Classics ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het Classic Jeugdvoetbaltoernooi een wedstrijd speelden tegen Lucky Ajax.