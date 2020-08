Hengstveulen Marius fan de Mûzekamp kampioen tijdens keuring in Sint Nicolaasga

SINT NICOLAASGA- Afgelopen donderdag werd in Sint Nicolaasga in plaats van de jaarlijkse fokdag van it Fryske Hynder deze keer alleen een veulenkeuring gehouden. Van alle aangeboden veulens mochten de veulens die 's ochtends met een eerste premie werden beloond 's middags terugkomen voor het dagkampioenschap.