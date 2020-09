Hanneke Westert en Maureen Poiesz op erepodium NK fierljeppen

BURGUM- Rian Baas uit Utrecht heeft zaterdagmiddag het NK Fierljeppen in Burgum gewonnen. In de finale kwam hij tot een afstand van 21.10 meter. Ysbrand Galama uit Hindeloopen kwam één centimeter tekort voor de titel. Hij sprong 21.09 meter. De derde prijs was voor Jaco de Groot uit Kamerik. Bij de vrouwen pakte Sigrid Bokma uit Hindeloopen de Nederlandse titel met een sprong van 17.08 meter.

Naast Baas, Galama en De Groot staan ook Sytse Bokma uit Hindeloopen, Thewis Hobma uit Harlingen en Age Hulder uit Burgum in de finale. De Groot kwam met een sprong van 20.76 meter als beste in de finale. Hij verbeterde zichzelf in die finale echter niet meer. Galama, die zich met 19.38 meter als vijfde wist te plaatsen voor de finale, deed dat wel. Hij kwam als eerste van de dag over de 21 meter: 21.09.

Daarmee leek hij de Nederlandse titel in de wacht te slepen, maar Baas kwam met zijn laatste sprong toch nog een centimeter verder: 21.10 meter. Het zilver is dus voor Galama; De Groot veroverde brons.

Laatste NK voor Helmholt

Een aantal grote namen wisten de finale niet te bereiken. Nard Brandsma bijvoorbeeld: die sprong twee keer nat en ook zijn derde sprong van 13.68 meter was lang niet ver genoeg. De klassementsleider van Holland, Erwin Timmerarends, slaagde er niet eens in om een afstand neer te zetten.

Ook Bart Helmholt slaagde er op zijn allerlaatste NK niet in om de finale te halen. De meervoudig Nederlands kampioen kwam tot een sprong van 19.01 meter.

Wel Fries succes bij de vrouwen

De Nederlandse titel bij de vrouwen ging naar Sigrid Bokma uit Hindeloopen. Zij kwam in de voorronde al tot een sprong van 17.08 meter en daar konden haar concurrenten in de finale niet meer overheen. Fabiënne Overbeek uit Benschop werd tweede met 15.39 meter. De derde prijs was voor Maureen Poieesz uit Sneek.

De Fries kampioene van dit jaar, Tessa Kramer uit It Heidenskip, haalde de finale niet. Zij kwam in de voorronde niet verder dan 14.56 meter. Ook één van de grote favorieten, Marrit van der Wal uit It Heidenskip, sprong niet ver genoeg voor de finale. Zij kwam tot13.85 meter.

Junioren, jongens en meisjes

De titel bij de junioren ging naar Reinier Overbeek uit Benschop. In zijn derde sprong kwam hij tot 20.91 meter, wat op dat moment de verste sprong van de dag was. Lucas van Eijk uit Haastrecht verbeterde zichzelf in de finale nog wel met 20.11 meter, maar voor de titel was dat niet genoeg. Het leverde hem wel zilver op. De enige Friese prijs bij de junioren was voor Rutger Haanstra, met 19.85 meter. Daarmee pakte hij het brons.

De mooiste sprong van de dag kwam op naam van Wisse Broekstra uit Tzummarum. Bij de jongens sprong hij maar liefst 20.72 meter dan is een nieuw Nederlands record in die categorie. Hidde van Dam uit Montfoort werd tweede met 18.66 meter. Mark van der Horst uit Schoonhoven pakte het brons met 17.75 meter.

Bij de meisjes stonden er drie Friezinnen in de finale. Inger Haanstra uit It Heidenskip sprong daar het verst met een persoonlijk record van 15.10 meter. Hanneke Westert uit Sneek pakte zilver met 14.66 meter en het brons was voor Pytrix Westra uit Burgum met 14.49 meter.