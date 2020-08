Gratis suppen, kanoën en zeilen voor kinderen, 27-29 augustus Delfstrahuizen

Onder schooltijd voor schoolkinderen

Optimist on Tour Delfstrahuizen is een initiatief van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar en het Watersportverbond. Lokale basisschoolkinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hebben eerder in de klas de les ‘ De Wereld van Water’ gekregen. Met deze les leren zij alvast iets over de boot, plank of kano en over wat je aan moet als je het water op gaat. Daarnaast leren zij de beginselen van waterbeheer, worden ze bewust gemaakt van het effect van plastic in het water maar leren zij ook over watersporten en werken in een team. Deze kinderen gaan 27 en 28 augustus naar het Tsjûkemar om de theorie in praktijk te brengen. Daar krijgen zij van instructeurs les in zeilen, suppen en kanoën.



Daarna voor iedereen!

Na schooltijd vanaf 15.30 uur en zaterdag vanaf 10:00 uur kunnen kinderen zich, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, inschrijven voor Optimist on Tour via de website optimistontour.nl. Dan ben je zeker van een plek. Aanmelden kan ook op locatie. Eerst krijg je theorieles op de kant. Daarna ga je zelf aan het roer zitten van een Optimist en ga je kanovaren of suppen. Plezier op het water gegarandeerd!



Professor in het Waterlab

Ook aan het Tsjûkemar gaat het over meer dan alleen watersporten. In het waterlaboratorium aan wal veranderen de kinderen in heuse professoren met witte jassen, brillen en pipetjes om allerlei proefjes met water te doen. Waarom blijven ijzeren punaises bijvoorbeeld drijven op het water? En hoe zuiver je water zodat je het kan drinken?



Sjoerdtje de Visser van de Club van Aanjagers: ‘Wij zijn ontzettend blij dat Optimist on Tour weer aanmeert aan het Tsjûkemar! Alle scholen om het meer heen komen langs en leren op deze manier over water en watersporten. En alle vakantiegangers kunnen zien hoe mooi ons meer is!’



Over Optimist on Tour

Optimist on Tour is een initiatief van het Watersportverbond en is een rondreizend watersportevenement met zeilboten (optimisten), surfplanken, sups en kano’s om kinderen de verschillende watersporten te laten uitproberen. Onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde instructeurs leren de kinderen zeilen in een Optimist, windsurfen, kanovaren en suppen. Daarnaast leren kinderen via onderzoekjes en proefjes op een speelse manier meer over water in het Water Laboratorium. In samenwerking met gemeenten en scholen trekt Optimist on Tour door het hele land. Sinds de start in 2014 hebben meer dan 90.000 kinderen via Optimist on Tour kennis gemaakt met de watersport. Velen hebben vervolgens de stap gemaakt naar een lokale watersportvereniging en/of vaarschool.

