Goede start van jong Menhir

SNEEK- Het basketbalseizoen is weer begonnen. Dat is zes maanden na het vanwege Corona voortijdig beëindigde vorige seizoen. Menhir heeft dit halfjaar overleefd en begon sterk tegen een ploeg die waarschijnlijk een van de mindere teams in de competitie is, Moestasj uit Groningen. De Snekers wonnen met 94-64 en toch is er nog genoeg ruimte voor verbetering.

Het herenteam van ESBC Menhir heeft een grondige verjonging ondergaan. Zeven spelers namen afscheid, maar een van hen, Mats Haven, keerde toch weer terug bij de ploeg. Opvallend is dat het vertrek van de gebroeders Jehannes en Hindrik Dijkstra is gecompenseerd door de komst van twee andere broers (geen familie), Tom en Rob Dijkstra. Onder leiding van de van een zware ziekte bijna volledig herstelde Arnold van der Meulen wordt intensief getraind. Een goede greep is daarbij dat de oudste jeugd eenmaal per week samen met de heren traint.

Moestasj beschikt niet over grote spelers en dus hadden de centers van Menhir het voor het zeggen. Ali Carti is helaas op de laatste training voor deze seizoensopener geblesseerd afgehaakt. Maar Nils Hettinga is terug na twee jaar bij Leeuwarden gespeeld te hebben en Johannes Idsinga speelde ook vorig jaar al vaak sterke wedstrijden. De laatste scoorde voor de rust 18 van zijn 20 punten en zou topscorer worden. Al na tien minuten had de thuisploeg drie keer zoveel gescoord als de Groningers (24-8). Het verschil werd in het tweede kwart, vooral door een met scherp schietende Jurre van der Meer, uitgebouwd naar 55-26.

In de derde periode bleef de thuisploeg snel spelen en raakschieten. Moestasj kwam nog meer op achterstand en het puntentotaal van Menhir na deze fase (82-44) zou in voorgaande seizoenen niet misstaan hebben als eindscore. Helaas kon het goede spel nog niet een hele wedstrijd volgehouden worden. In het slotkwart kwamen de verdedigende tekortkomingen naar boven. De Groninger studenten wonnen dit kwart, maar kwamen niet veel dichterbij. aanstaande zaterdag vertrekt Menhir naar Eelde om te spelen tegen het ervaren Exercitia 2, dat waarschijnlijk een zwaardere tegenstander zal zijn. De eerste wedstrijd van Menhir was lang goed genoeg, maar er zijn ook nog veel punten om aan te werken. Het kan een mooi seizoen worden voor de Snekers.