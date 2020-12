Gewest Fryslân komt met allereerste coronaprotocol voor ijsclubs

FRYSLAN - Gewest Fryslân van het Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond heeft, als eerste in Nederland, een coronaprotocol opgesteld voor ijsclubs. De afdeling van de bond kreeg steeds meer vragen van de ijsclubs in de provincie en stelde daarom een stappenplan van 13 pagina's op met regels, zodat de ijsverenigingen weten waar ze rekening mee moeten houden.

Volgens Johannes de Vries van Gewest Fryslân is er bij de 210 Friese ijsclubs veel animo om open te gaan. "De eerste ijsclubs belden al met de vraag hoe het geregeld zou worden in deze tijd", vertelt De Vries. Gewest Fryslân ging daarom om tafel om een stappenplan op te stellen. "Als mensen zich daaraan houden, kan iedereen schaatsen."

Afstand houden

Belangrijkst in het stappenplan is dat er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Daarvoor heeft Gewest Fryslân een maxiumaantal bezoekers vastgesteld. Daarnaast worden er mensen aangesteld die toezicht houden dat mensen niet te veel samenscholen. "Je moet wel vrij kunnen schaatsen. Zij moeten ook in de gaten houden hoeveel mensen er naar de ijsbaan komen en of het niet bomvol wordt."

De bankjes voor het onderbinden of aantrekken van de schaatsen worden ook op anderhalve meter afstand geplaatst. "Dat wordt afgebakend. Dat soort dingen moet je toch allemaal klaar hebben en staat daarom in het protocol, maar dat is niet moeilijk om te regelen."

Jongeren

Het stappenplan is er ook voornamelijk op gericht om jongeren warm te maken voor het schaatsen op de ijsbanen. "De scholen moeten zo snel mogelijk met de kinderen het ijs op en een eenvoudige wedstrijd organiseren, zodat ze de smaak te pakken krijgen." Omdat veel voorzieningen nu niet open zijn in verband met het coronavirus zou de ijsbaan een goed alternatief zijn voor kinderen. De Vries: "Dat willen wij stimuleren."

Daarvoor moet er ook een alternatief komen voor de gesloten kantines. "Nu de kantine gesloten is, moet er een voorziening worden gemaakt voor koek-en-zopie", legt De Vries uit.

Er is ook een plan ontwikkeld voor wedstrijden op natuurijs. Die moeten ook doorgaan, vindt De Vries, omdat daar de schaatstoppers van de toekomst zichtbaar worden en zich kunnen ontwikkelen.

Flink stappenplan

De Vries denkt dat de ijsbaanbesturen er wel even voor moeten zitten om het protocol door te nemen. "Er staat heel wat in, maar het kan niet anders. We willen graag weer het ijs op en dan moeten we er wel met elkaar voor zorgen dat we het voor elkaar krijgen."

De ijsclubs hebben tot nu toe positief gereageerd op het feit dat er een protocol komt. Er zijn nog geen verenigingen geweest die zeggen het niet te zien zitten om open te gaan. De Vries: "Deskundigen zeggen dat het protocol fantastisch in elkaar steek. Ik denk dat alle ijsclubs ernaar snakken om weer open te gaan, dus open die boel!"