Gelijkspel WPB en verlies Black Boys

SNEEK- Waterpoort Boys dat de hele zomer doortrainde en deze week de intensiteit opvoerde, kwam in het eerste oefenduel tegen Arum dat in de vijfde klasse uitkomt, niet tot scoren. Op sportpark de Bining leverden beide ploegen een matige vertoning af en waren de momenten voor de goal op de vingers van één hand te tellen.

Een van die spaarzame mogelijkheden in het eerste bedrijf was overigens voor Marc Bles, maar de comeback-kid schoot in kansrijke positie over. Aan de andere kant kreeg een goal van de thuisclub niet het benodigde stempel, omdat de doelpuntenmaker volgens de linesman van de Wéé Péé Béé op het moment suprême buitenspel stond. Na rust toen trainer Sido Postma bijna zijn complete basis inruilde, waren de hoogtepunten zo mogelijk nog spaarzamer, al mocht gelegenheidsspits Richard Hamstra wel aanspraak op een strafschop maken. Die aanspraak werd echter niet gehonoreerd en derhalve eindigde het eerste "Testspiel" van de Wéé Péé Béé in een "Frits van Turenhoutje" oftewel nul-nul.



​Black Boys dat nog maar twee keer een training afwerkte en daarbij verre van compleet was, ging tegen vijfdeklasser IJVC hard onderuit. Na een 2-0 ruststand moest de ploeg van trainer Richard Venema op sportpark Tinga dat mogelijk de nieuwe thuishaven van de Zwartjes wordt, een forse 9-0 nederlaag incasseren. Voor de formatie van zijn opponent i.c. trainer Johan Faber trof Rens Soenveld al na zeven minuten doel, waarna Melle Kramer op slag van rust het verschil verdubbelde. Na de pauze voerden Reinder Reitsma (4x) en de van Sneek Wit Zwart ZM overgekomen Patrick Veenstra (2x) de score verder op, terwijl Black Boys het gespikkelde monster één keer in eigen doel werkte.



Komende zaterdag (22/8) oefent Waterpoort Boys op sportcentrum Schuttersveld tegen Rottevalle en komende woensdag (19/8) neemt Black Boys het in Nij Beets op tegen Blue Boys.

Arum - Waterpoort Boys 0-0

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend



IJVC - Black Boys 9-0 (2-0)

Doelpunten: 0-1 Rens Soenveld (7.), 2-0 Melle Kramer (43.), 3-0 Reinder Reitsma (50.), 4-0 Reitsma (54.), 5-0 Patrick Veenstra (66.), 6-0 Veenstra (70.), 7-0 Reitsma (71.), 8-0 Reitsma (77.)

Opstelling IJVC: Jorrit Hoekstra, Sieger Zijlstra, Brian Bruggenkamp, Ezra Sybrandy, Jan Hottinga, Pim Goeman, Melle Kramer, Reimer Hogeling, Patrick Veenstra, Rens Soenveld en Timo Stienstra

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Tekst:https://pengel.weebly.com/