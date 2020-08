Geforceerd stemgebruik zaterdag niet toegestaan tijdens ONS Sneek-Zeerobben

SNEEK- Om dat zaterdag de oefencampagne van ONS Snnek (her-)start met een thuiswedstrijd tegen Zeerobben in vogelvlucht de belangrijkste zaken op een rijtje die genomen zijn in verband met het coronavirus.

De basisspelregels:

• Blijf bij klachten thuis en laat u testen

• Houd 1,5 meter afstand van anderen bij 18 jaar of ouder

• Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog

• Vermijd drukte dus geen groepsvormingen op het Zuidersportpark

Regels op het Zuidersportpark:

• Voor alles geldt het gezonde verstand gebruiken en eigen verantwoordelijkheid nemen

• Er zijn verplichte gemarkeerde zit- en staanplaatsen. Onderlinge afstand minimaal 1,5 meter voor iedereen.

• Houd je aan de aangegeven looprichtingen buiten en in kantine. Vanaf de kassa richting de kantine en tussen de dug-outs mag niemand staan bij de afrastering i.v.m. de heen en weer looproute.

• Zitten is verplicht in de kantine en op het terras buiten

o (terras geen tafels en stoelen naar elkaar schuiven)

• Voor kantine geldt een maximaal aantal bezoekers van 50 personen en de Businessclub van 15 personen

• U kunt op het Zuidersportpark alleen contactloos betalen

• U dient de aanwijzingen van stewards, toezichthouders en bestuurders te volgen

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Regels voor teams:

• Alle kleedkamers en douches van de accommodatie zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank

• Geforceerd stemgebruik langs en in het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.