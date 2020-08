Geflatteerde zege voor Waterpoort Boys

HOMMERTS- Tot vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bedroeg het verschil in het duel tussen HJSC en Waterpoort Boys slechts één treffer en kon het in Hommerts nog alle kanten op. Toen sloeg de Wéé Péé Béé uit een hoekschop en in de omschakeling echter twee keer toe en nam de ploeg van trainer Sido Postma alsnog met een ruime, maar geflatteerde overwinning afscheid van Sportpark Oan it Far.

Niet alleen vlak voor dat afscheid vielen de doelpunten als rijpe appelen van de boom. Ook meteen na het welkom werd het mandje met een paar vruchten gevuld. De wedstrijd was namelijk nog maar een paar minuten onderweg, toen Waterpoort Boys zo'n beetje de eerste, de beste mogelijkheid verzilverde en Casey Spoelstra in de kluts de 0-1 liet noteren.

Het antwoord van de groenhemden liet echter niet lang op zich wachten, want na een interceptie van Lex Potma en een voorzet van Justin Boonstra schoot Tristan Kouwenhoven het gespikkelde monster in de kruising (1-1). Na die snelle gelijkmaker had Waterpoort Boys het lastig en moest het tegen de wind alle zeilen bijzetten om een twee tegentreffer te voorkomen. De Sneker reef bleek mede door besluiteloosheid aan de zijde van de groenhemden echter groot genoeg om stormschade af te wenden en die schade zou de ploeg van VKV (vijf kilometer verderop) in het tweede bedrijf uiteindelijk ook niet meer oplopen, al had men het na de 1-2 een aantal keren Spaans benauwd.

Die tweede Sneker treffer viel overigens dik tien minuten na rust, toen de bal na een vrije trap in de rebound door Mathijs Bakker werd ingekopt. Na die treffer gebeurde er lange tijd niet al te veel, maar in de slotfase ging de ploeg van trainer Klaas Wittermans voor alles of niets. Dat werd uiteindelijk niets, want het slotoffensief leverde HJSC nagenoeg geen kansen op en dan treedt vaak, een oude voetbalwet in werking en valt ie aan de andere kant. Zo ook deze middag en ook nog eens twee keer. Bij de eerste van die twee treffers werd de bal uit een hoekschop weer voor de goal gekopt en stond Lars van Dijk op de goede plek om zijn eerste in dienst van Waterpoort Boys te maken, terwijl de tweede werd geboren na een fraai uitgevoerde tegenaanval oftewel een aanval uit het boekje, waarbij Tim van der Werf als eindstation fungeerde.



Met die aanval verliet Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, Oan it Far toch nog met een ruime zege, al was die wel geflatteerd. Dat laatste was bij Sneek Wit Zwart ZM niet het geval en die ploeg is komende zaterdag op Sportcentrum Schuttersveld de volgende tegenstander van de deze middag in het rood geklede geelhemden en uiteraard doen we dan op deze site verslag van de stadsderby.

H.J.S.C. - Waterpoort Boys 1-4 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Casey Spoelstra (3.) , 1-1 Tristan Kouwenhoven (8.), 1-2 Mathijs Bakker (57.), 1-3 Lars van Dijk (86.), 1-4 Tim van der Werf (90.)

Scheidsrechter: A. Vellinga

​Gele kaart: Jelger de Boer, Timo Wittermans (HJSC)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Mathijs Bakker, Jordi Heerings, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Romano Pasveer, Narek Harutyunyan, Casey Spoelstra, Robert Minks en Richard Hamstra - wisselspelers: Lars van Dijk, Marcel Hempenius, Dennis Meijer, Mirza Mustedanagic, Syan Westra

Bron: https://pengel.weebly.com/