Geen tweede zwaluw voor Sneek Wit Zwart ZM

Ook voor de wedstrijd raakte trainer Niels Boot al een speler kwijt, want In de warming-up haakte "wegkapitein" Daniël Bennik af. Zijn vervanger Joey Westerhof zag dat zijn ploeg via Sidney Veltkamp in het dode decor het eerste teken van leven gaf, maar de voorzet van de linker vleugelverdediger was net te scherp voor zowel Kevin Huitema als Jaider Pommer. Nog geen twee minuten later dook Veltkamp alleen voor de sluitpost van Oeverzwaluwen op, doch die kwam ten koste van een hoekschop als winnaar uit de strijd.

Na een minuut of twintig kopieerde Sneek Wit Zwart het eerste teken van leven, al kwam de voorzet deze keer van de voet van Jesse Lee Staalsmid en van rechts. Die was evenals "Flanke eins" net niet zuiver genoeg om een medespeler in stelling te brengen, waarna een counter van de blauwhemden met een niet al te harde inzet werd afgesloten. Bij de volgende aanval van blauwe makelij was het echter wel raak, want na iets meer dan een half uur strafte Oeverzwaluwen geknoei in de Sneker defensie genadeloos af (0-1).



De thuisclub probeerde vervolgens de achterstand weg te werken, maar het bleef op het stille sportpark akelig stil. Zo liet Jaider Pommer na een goedlopende aanval tot twee keer toe na om de gelijkmaker tegen de touwen te werken en na een afgemeten voorzet van Andy de Vries - afgelopen woensdag nog smaakmaker bij het futsalteam van Waterpoort Boys - verdween een inzet van Kevin Huitema recht in de grijpgrage handen van de goalie. Diezelfde doelman plukte op slag van rust een kopbal van Pommer uit de lucht, waarna De Jong onnodig doorging en daarvoor een terechte gele kaart ontving.



​Die kaart zou later in de wedstrijd gevolgen hebben en kort na rust zadelde Oeverzwaluwen de Snekers bijna met vervelende consequenties op, toen men bij zo'n beetje de eerste aanval de bal op de lat schoot. Na dat schrikmoment hervatte de thuisclub de jacht naar het evenwicht. Die jacht ging echter slechts een enkele keer gepaard met gevaar, zoals bij een scrimmage en bij een kans voor Staalsmid. Laatstgenoemde slaagde er na een steekpass van Kevin Huitema echter niet in om die mogelijkheid te verzilveren, waarna de arbiter van dienst een minuut later de Sneker schreeuw om een strafschop negeerde.



Dat gebeurde in een fase waarin ZET EM de tegenstander ver terugdrong en waarin men moest oppassen om niet voor de tweede keer in het mes te lopen. De bezoekers hadden bij een enkele mogelijkheid het vizier echter niet op scherp staan, terwijl de emmer met kansen aan de andere kant ook niet overliep. Zo werd de klok langzaam maar zeker de grootste vijand van de wit-zwarten en die gaf inmiddels de tachtigste minuut aan, toen Freerk de Jong zijn tweede gele kaart ontving. Die prent was er één uit de categorie "zwaar overdreven", maar reduceerde de Sneker kansen wel. Die verschenen in de resterende speeltijd dan ook niet meer op de lens van fotograaf Nico Altenburg en dus bleef het bij 0-1.

Sneek Wit Zwart ZM - Oeverzwaluwen 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Eise Feenstra (33.)

Scheidsrechter: R.H. Krijgsheld

​Gele kaart: Joey Westerhof, Jelmer van der Meer, Andy de Vries (Sneek Wit Zwart ZM)

Rode kaart (2x geel): Freerk de Jong (Sneek Wit Zwart ZM):

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer van der Meer, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Marco Rijpkema, Dani Mohamed, Stefan Westhof, Andy de Vries, Freerk de Jong, Jaider Pommer, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid (87. Geart Hiemstra)

