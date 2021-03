Geen stunt van VC Sneek tegen koploper Apollo

In de eerste twee sets had Sneek het lastig, die gingen allebei relatief eenvoudig naar de bezoekers. De derde set was wel voor Sneek. Daarna lukt het de ploeg net niet om ook nog een beslissende vijfde set af te dwingen.

Het was de tweede wedstrijd in de kampioenspoule. Afgelopen weekend maakte Sneek het tegen Sliedrecht Sport in alle sets spannend, maar verloor de ploeg van Jeffery Scharbaai wel met 3-0. Komende zaterdag speelt Sneek thuis tegen Regio Zwolle. Die ploeg staat onderaan in de kampioenspoule.

Kampioenspoule

VC Sneek staat na twee wedstrijden op een punt, dat ze kregen omdat ze in de reguliere competitie derde werden. In de kampioenspoule staan ze nog steeds op die plek. De beste twee ploegen van de kampioenspoule nemen het uiteindelijk tegen elkaar op om de kampioen te bepalen. Als Sneek daarbij wil zijn, dan moet het in vier wedstrijden een gat van zeven punten naar Sliedrecht of acht naar Apollo goedmaken.