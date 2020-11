Geen Elfstedentocht, ook al ligt er voldoende ijs

Met de actuele coronacrisis is het niet mogelijk om de tocht op een veilige manier te organiseren. Het meest belangrijke punt is de 1.5 meter-maatregel. Dat zei voorzitter Wiebe Wieling in een interview met Omrop Fryslân. Zie https://www.omropfryslan.nl/nijs/1008778-gjin-alvestedetocht-ek-al-leit-der-genoch-iis