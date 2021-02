Geen compensatie vanwege 'peilmaand'

SNEEK- Een deel van de amateurclubs die één of meerdere trainers in dienst hebben, grijpt door wat de KNVB een weeffout noemt, naast de NOW-3.0 compensatie van € 3.500,--. De betreffende clubs die normaliter voor deze vergoeding in aanmerking komen, lopen deze mis omdat als "peildatum" juni 2020 is genomen en dat is uitgerekend de maand waarin veel clubs geen trainer op de loonlijst hebben staan.