Galama zegeviert in It Heidenskip, Van der Wal al voor de derde keer winst

IT HEIDENSKIP- Ysbrand Galama uit Workum werd zaterdagavond eerste in de derde fierljepwedstrijd van het seizoen in It Heidenskip. Hij sprong op het terrein van zijn eigen vereniging 20,23 meter. Een finale was er vanwege de regen niet. Alle deelnemers hebben wel driemaal kunnen springen, dus de wedstrijd was geldig.