G.V. De Stânfries vermaakt jeugd met buitentrainingen

IJlst-Thuisbasis de Utherne is vooralsnog gesloten, maar dat weerhield de leiding van gymnastiek De Stânfries er niet van om voor de jeugd de nodige buitenactiviteiten te organiseren. “We willen met de jeugd in beweging blijven en dat is aardig gelukt”, vertelt Mieke Bergstra van de IJlster gymnastiekvereniging

De leiding bestaande uit Karin de Jong, Nellie de Vries, Joost Oost, Daisy Jillings, Thea Walta, Henny van Gosliga, Lieuwe en Mieke Bergstra en Paulien Overzet stak de hoofden bij elkaar en in een kort tijdsbestek werden er drie prachtige evenementen op touw gezet. De primeur vond in IJlst plaats met o.a. sjoelen en daarop volgde een activiteit in het Zwettebos. “Na deze twee activiteiten werd wel duidelijk dat dit een groot succes was. Meer dan 8o jeugdleden namen namelijk deel aan de sessies en dat zijn ze bijna allemaal”, meldt Paulien Overzet.

Afgelopen zaterdag vond de derde sessie plaats in het Rasterhoffpark. Onder een prachtig temperatuurtje genoot de jeugd met veel enthousiasme van oud Hollands vertier met onder meer priksleeën. Na afloop was er warme chocolademelk voor de dorstige kelen en koek voor de hongerige monden. “De omstandigheden hadden niet beter gekund. Gezond winterweer en bijna alle jeugdleden in beweging. Optimaal genieten ”, aldus de trotse leiding.