Friso Bouwgroep blijft hoofdsponsor VC Sneek

SNEEK- In een tijd dat alles onzeker lijkt, is VC Sneek trots op de goede relatie en jarenlange sponsoring van Friso Bouwgroep en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. In het huidige corona jaar kon VC Sneek weer rekenen op alle steun en ook voor het volgend jaar is deze toegezegd. Wel gaat het duo sponsorschap er anders uitzien.

Voor Friso Bouwgroep, van oudsher Sneker bedrijf, is het een bijzonder jaar waarin zij hun 75-jarig bestaan vieren. Van trots en trouw is niet alleen binnen het bedrijf sprake en vertaalt zich al jaren in een warme relatie en trouwe sponsoring. VC Sneek mag het jubileumjaar meevieren en is daar uiteraard ontzettend blij mee. Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal Friso Bouwgroep als hoofdsponsor op het nieuwe shirt van Dames 1 schitteren! ‘We bestaan 75 jaar, waarvan we inmiddels ruim 25 jaar VC Sneek een warm hart toedragen, dat willen we ook graag vanuit maatschappelijk belang in ons jubileumjaar blijven doen‘, geeft directie van Friso Bouwgroep vol trots aan.

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland zal haar steun aan de club anders vormgeven. De bank heeft een nieuwe sponsorstrategie. Met kennis en kunde wil zij verenigingen toekomstbestendig en zelfredzaam maken. Om dat te bereiken biedt de bank webinars, workshops en masterclasses aan. Bijvoorbeeld op het gebied van ledenbinding, duurzame accommodatie en gezonde voeding. Ook met VC Sneek gaat Rabobank de mogelijkheden van dit programma verkennen. Financiële steun biedt de bank vanuit de actie Rabo ClubSupport. Directievoorzitter Renate Venema: ‘We blijven graag betrokken bij deze prachtige vereniging waar we samen met Friso al jarenlang hoofdsponsor van zijn. Als coöperatieve bank geloven we in de kracht van het samen doen en deze nieuw ingezette sponsorkoers biedt daarbij hele mooie kansen.’