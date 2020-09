Fris Waterpoort Boys verslaat Lvv Friesland

De ploeg uit de Friese hoofdstad die in de derde klasse bovenin wil meedraaien en die voor de beker tegen een bijna de gehele tweede helft in ondertal spelend FC Harlingen niet verder kwam dan 1-1, imponeerde op het Schuttersveld niet echt en wist Waterpoort Boys alleen in het eerste bedrijf enigszins bij te houden. Na rust kwam men echter nog maar zelden in de buurt van doelman Stefan Rijpkema, die deze avond samen met Tim van der Werf. Romano Pasveer en Lars van Dijk tot de uitblinkers behoorde.



Vooral de ontwikkeling van Van Dijk is opvallend. Daar waar hij vorig seizoen niet zelden geïrriteerd was omdat het allemaal niet lukte, lijkt hij nu beter in zijn vel te zitten. In ieder geval leverde hij net als afgelopen zaterdag tegen HJSC toen hij goed inviel en scoorde, een prima bijdrage aan het voetbal, dat Postma wil zien. Zo bracht hij al in minuut vier met een afgemeten voorzet Robert Minks in stelling, die vervolgens de paal trof.



Mede door foutjes in de opbouw waaronder een "zaadbal" van Marcel Hempenius, klopten de gasten vervolgens een aantal keren op de deur en ontstond er één keer een hectische situatie voor de burcht van Rijpkema. Echt gevaarlijk werd het echter niet, zulks in tegenstelling tot de aanval die Waterpoort Boys kort voor die situatie op de mat legde en waarbij Tim van der Werf uit een voorzet van Jordi Heerings met een halve omhaal op de vuisten van de Leeuwarder goalie schoot.



Niet lang daarna leverde Lars van Dijk opnieuw een prima voorzet af, maar de kopbal van Robert Minks miste kracht en richting. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want luttele tellen later kopte diezelfde Minks een voorzet van de sterk spelende Romano Pasveer door en liet Tim van der Werf met een fraaie uithaal alsnog de 1-0 noteren.



Nadat de ploeg van trainer Wiebren Kerkhof aan de andere kant even wat druk uitoefende, toverde Lars van Dijk opnieuw een prima voorzet uit zijn rechtervoet en slaagde Van der Werf er bij de tweede paal net niet in om die assist te verzilveren. Vervolgens voorkwam de sluitpost van Lvv Friesland zowel bij een schuiver van Jordi Heerings als bij een actie en inzet van Richard Hamstra, dat zijn ploeg op een grotere achterstand werd gezet, waarna Robert Minks een 100% kans liet liggen. Die had echter niet geteld, want op het moment suprême stond de aanvalsleider buitenspel.



Dat laatste was ook het geval bij een kopbal van Leeuwarder makelij, waarna Rijpkema bij een steekpass op tijd uit zijn doel kwam. Aan de andere kant leverde een steekpass van Hamstra een kans voor Romano Pasveer op, doch hij werd bij zijn inzet net voldoende gehinderd. Daarmee bleef de tweede Sneker treffer opnieuw uit en die zou even later bij een kopbal van Lars van Dijk ook niet vallen.



Van Dijk draafde samen met Mathijs Bakker, Richard Hamstra, Romano Pasveer en Stefan Rijpkema ook in de tweede helft op en zij kregen gezelschap van zes nieuwe krachten. Het voetbal was in de openingsfase van het tweede bedrijf rommeliger, maar dat had niet zo zeer met de wijzigingen te maken, maar meer met het feit dat de gasten wat minder naar voren speelden en daardoor minder ruimte weggaven. Niettemin zorgde de thuisclub via een kopbal van Marc Bles, een schot van Hamstra en een schuiver van Van der Werf voor dreiging.



Die dreiging was even later groter. Nadat een schot aan de andere kant ruim naast en over de goal verdween, belandde een onderweg getoucheerde voorzet van Lars van Dijk op de bovenkant van de lat en even later toen hij door Rowan Planting werd weggestuurd, eindigde zijn "Flanke" op het dak van het doel. Vervolgens was zowel Romano Pasveer (redding keeper) als Tim van der Werf (inzet op de paal) dicht bij de 2-0. Die bleef echter uit en ook bij een tweetal hoekschoppen en een kopbal van Lars van Dijk werd het verdiende loon "letztendlich" niet uitgekeerd.



Met nog een minuut of tien op de klok kreeg Waterpoort Boys na een overtreding op Marc Bles net buiten de zestien een vrije trap en met een fraaie uithaal in de linkerhoek (rechts van de keeper) zette Dylano van Dijk zijn handtekening onder de tweede "paycheque". Daarmee kreeg Waterpoort Boys eindelijk loon naar werken. Dat loon had in de slotminuten nog hoger uit kunnen vallen, maar zowel bij een actie van Romano Pasveer als bij een voorzet van Richard Hamstra bleef bij wijze van spreken het vakantiegeld uit, waarna de voortreffelijke arbiter van dienst even later "de dienst" beëindigde.

Waterpoort Boys - Lvv Friesland 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tim van der Werf (20.), 2-0 Dylano van Dijk (79.)

Opstelling Waterpoort Boys 1e helft: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic Marcel Hempenius Mathijs Bakker, Dennis Meijer, Tim van der Werf, Jordi Heerings, Romano Pasveer, Richard Hamstra, Robert Minks en Lars van Dijk

Opstelling Waterpoort Boys 2e helft: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Stefan Kroon, Mathijs Bakker, Rowan Planting, Tim van der Werf, Dylano van Dijk, Romano Pasveer, Richard Hamstra, Marc Bles en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/