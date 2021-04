Friesland Beweegt stapt door

SNEEK-Al ruim een jaar zijn er geen traditionele wandeltochten meer geweest. Veel langer dan gedacht en zeker gehoopt. Nu er langzaam wat licht aan de horizon komt, willen het ministerie van VWS en het NOC*NSF ervaring op gaan doen met onder andere de herstart van sportieve activiteiten. De KWBN is gevraagd om hiervoor twee 'Testen voor Toegang' pilot wandeltochten te selecteren. Stichting Friesland Beweegt en de Molewjuk uit Bitgummole hadden de Roeken en Katten wandeltocht al een aantal keer door moeten schuiven en dit is dé kans om zaterdag 24 april toch nog voor de afstanden 10 en 27 km van start te kunnen.

Roeken en Katten Wandeltocht

Zowel in het belang van alle sportactiviteiten, maar zeker ook in het belang van onze eigen wandelaars, wilden alle betrokkenen natuurlijk graag meewerken. Omdat het een activiteit is op basis van een speciale ministeriële regeling, geldt er wel een voorwaarde om mee te kunnen wandelen. Alle vrijwilligers én deelnemers moeten namelijk de dag ervoor op Corona getest worden en de negatieve uitslag via een speciale app op de smartphone laten zien.

Op deze manier kunnen we eindelijk weer een gezellige en vooral ook veilige wandeltocht houden, mét horeca bij start, finish en rust. Hopelijk dragen we er zo ook toe bij, dat er snel weer veel wandeltochten wél doorgaan!

Inschrijven



Er kunnen maximaal 400 deelnemers meedoen. De 250, reeds vorig jaar ingeschreven deelnemers voor de wandeltocht, hebben bericht gehad over de nieuwe datum. De inschrijving voor de laatste 150 plaatsen start vanavond (woensdag 7 april) via doorstappen.frl.