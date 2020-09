Flits van Snits wint met grote overmacht in Deventer

De koers duurde 45 minuten en 3 ronden. Een totaal van 30 kilometer. Het was een internationaal gezelschap, want vanuit België waren een drietal renners afgereisd naar Deventer. De eerste 13 minuten bleven de 9 koplopers dicht bij elkaar. Maar omdat de tandem meer ruimte in de bochten nodig heeft, besloten Leon en Fabian er vandoor te gaan.

Het is dan even afwachten wat de andere renners gaan doen, maar op het tempo wat de tandem ging rijden hadden zij geen antwoord. Per ronde nam het verschil met het achtervolgende peloton toe. En in de 4 na laatste ronde zagen Leon en Fabian het peloton in de rug. Dus werd het een kwestie van aansluiten om zo zeker te zijn van de overwinning. Hun snelste ronde reden zij in 47.8 km en het gemiddelde was 35.3. Later bleek dat het crank stel niet synchroon stond waardoor de effectiviteit van het trappen minder was. Maar in het heetst van de strijd was dit de heren niet opgevallen!