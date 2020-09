Flits van Snits tweede bij zijn eerste wedstrijd

SNEEK- Het Fryske Tandem Team, ook wel genoemd de Flits van Snits, heeft op 5 september zijn eerste wedstrijd van dit seizoen kunnen rijden. Leon Brinksma en zijn ‘oude’ nieuwe piloot Patrick Knippels moesten hiervoor een eind rijden. In Honselersdijk werd deze wedstrijd verreden op een pittig parcours waar een gemene klim in zat.

Vanuit een bocht moesten de renners met een bocht beginnen aan de klim. Nu is het voor een tandem altijd zwaarder om een klim te rijden maar door de twee bochten voorafgaand werden de benen van Leon en Patrick op de proef gesteld. Toch behaalden ze een mooie tweede plaats met een gemiddelde van 34 kilometer op een parcours van ruim 25 kilometer.

Leon is blij dat zijn ‘oude’ piloot Patrick helemaal hersteld is van een nare blessure en met hem de wedstrijden en trainingen weer heeft kunnen oppakken. Aanstaande zaterdag, 12 september, start de Flits van Snits met zijn andere piloot Fabian de Wolf in Deventer. En op 17 en 18 oktober hopen Leon en zijn piloot Patrick de Nederlandse titels weg en tijd te prolongeren op de wielerbaan in Amersfoort.