Fietselfstedentocht start op 7 juli

“Op 11 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de manier waarop we dit jaar de gelegenheid willen geven om individueel de fietselfstedentocht te gaan fietsen. We hebben daarvoor een app ontwikkeld. Die app is nu zo ver klaar dat die door ons getest kan worden.

We hebben de afgelopen periode overlegd met de Veiligheidsregio Fryslân en desbetreffende gemeenten. De situatie rondom Corona is nog dermate ernstig dat ook het fietsen van de elfstedentocht met deze app op dit moment nog niet op een verantwoorde manier gedaan kan worden.

Veiligheidsregio

Op grond van het overleg met de Veiligheidsregio/gemeenten en het openingsplan van de Rijksoverheid lijkt het erop dat de elfstedentocht met behulp van de app gefietst kan worden in de periode van 7 juli t/m 5 september 2021. Uiteraard onder het voorbehoud dat tegen die tijd de situatie zodanig is verbeterd dat dit ook op een verantwoorde manier kan, we blijven afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en coronamaatregelen. We blijven de komende weken in nauw contact met de Veiligheidsregio en gemeenten. Hou vooral deze website in de gaten.

Voor het fietsen van de tocht ontvangen de deelnemers op of rondom 15 juni de inlogcodes. Die inlogcodes vervangen de deelnemerskaart die u normaliter van ons gewend bent.

Daarbij zit ook een instructie op welke manier de app gedownload moet worden en op welke manier deze inlogcode gekoppeld moet worden aan het elfstedenaccount.

Volgend jaar bestaat de Fietselfstedentocht 110 jaar. Wij hopen jullie dan weer massaal in Bolsward te mogen begroeten op Pinkstermaandag 6 juni 2022.

We hopen op een mooie zomer met ideaal fietsweer en wensen jullie veel fietsplezier.

Met sportieve groeten,

Bestuur Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht”