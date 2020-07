Fierljeppers springen voor het eerst in nieuw tenue

SNEEK- Afgelopen zaterdag kwamen de Fryske fierljeppers voor het eerst in actie in hun nieuwe wedstrijdkleding. Dit gebeurde in Burgum bij de start van de Fryske Fierljep Kompetysje 2020.

Het Frysk Ljeppers Boun heeft vanaf 2020 drie nieuwe hoofdsponsors: Bouwgroep Dijkstra-Draisma, Rabobank en FB Oranjewoud. Een gevolg hiervan is dat alle fierljeppers in nieuwe wedstrijdkleding zijn gestoken, waarop ook de logo’s van de sponsoren staan. De gelegenheid is ook aangegrepen om eigentijdse shirts en shorts te schaffen.

Iedere ljepper heeft 3 setjes gekregen want een sprong kan natuurlijk ook eindigen in het water. Er is uiteraard ook een nieuw leidersshirt waarop de Fryske pompeblêden uiteraard niet ontbreken.

Het was de bedoeling dat de nieuwe wedstrijdkleding al in mei zou worden gepresenteerd, bij de start van de Fryske Fierljep Kompetysje 2020. Helaas heeft Corona daar ook een stokje voor gestoken.

Maar nu was het dan eindelijk zover. Want vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden worden gehouden, weliswaar in aangepaste vorm en minder wedstrijden dan gewoon.