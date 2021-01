‘Feyenoord in woorden en beelden’, nieuw boek van Harry Walstra verschenen

SNEEK- Harry Walstra heeft opnieuw een boek over zijn favoriete club Feyenoord geschreven en op de boekenmarkt gebracht: ‘ Feyenoord in woorden en beelden’.

Harry Walstra (Sneek, 1965) is een geboren Fries en ondanks de grote afstand tot De Kuip van jongs af aan Feyenoord-supporter. Eerder schreef hij de biografieën over Rinus Israël (2017) en Robin van Persie (2019). In 2018 bracht hij het boek ‘Spraakmakend Feyenoord’ uit.

Het nieuwe boek van Walstra is een historische reis door de Feyenoord-tijd van 1959 tot en met 1990 aan de hand van prachtige actiefoto’s en bijbehorende verhalen van iconen als Kees Rijvers, Henk Wery, Rinus Israël, Wim Rijsbergen, Peter Houtman, Bennie Wijnstekers en Arnold Scholten.

Frans Bouwmeester vertelt over zijn bijzondere band met Coen Moulijn en op de bijbehorende foto is te zien hoe zij samen Ajacied Wim Suurbier horendol speelden.

Franz Hasil verhaalt over zijn uithaal tegen Celtic in een vol San Siro, Theo de Jong geeft commentaar op de foto van zijn kampioenskopbal tegen FC Twente en Ivan Nielsen kijkt met plezier terug op het luchtgevecht dat hij aangaat met FC Utrecht-speler Willem van Hanegem.

Dit en veel meer in een boek waar ook de volgende Feyenoorders uitgebreid aan het woord komen: Hans Venneker, Joop van Daele, Piet Fransen, Theo van Duivenbode, Dick Schneider, Eddy Treijtel, Lex Schoenmaker, Kick van der Vall, Nico Jansen, Jan Peters, Pétur Pétursson, Pierre Vermeulen, André Hoekstra, Joop Hiele, André Stafleu en Simon Tahamata.

Eveneens komen de volgende personen aan het woord over hun herinneringen aan een unieke foto: De Feyenoord-supporters Bea Kaarsgaren en Hans Twigt delen hun favoriete beeld en bijbehorende verhalen. Scheidsrechter Jan Keizer vertelt honderduit over de knieval die Willem van Hanegem voor hem maakte en PSV’er Bertus Quaars blikt terug op de kopstoot die grensrechter Gerrit Griek hem gaf in een volle Kuip.

Weltmeister Jürgen Grabowski en Spartaan Jaap Meeuwsen hebben evenals Quaars mindere ervaringen met die club uit Rotterdam-Zuid maar ook hun verhalen komen in dit boek aan bod.

Prijs van het boek (145 pagina’s ) is €18,95, incl. verzendkosten.

Bestellen kan via harrywalstra@hotmail.com.