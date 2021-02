'Exodus bij Sneek Wit Zwart'

Met het vertrek van voornoemde spelers lijkt aan de Molenkrite sprake van een exodus en die is waarschijnlijk ingegeven door het besluit om het prestatievoetbal op zaterdag te concentreren, waarbij de hoofdmacht komend seizoen in de derde klasse en dus twee niveaus lager instroomt.

Speelman en Visser

Speelman en Visser blijven overigens in Sneek actief, want beide zijn komend seizoen op het Zuidersportpark te bewonderen. Speelman die dit seizoen tot de selectie van Sneek Wit Zwart ZM behoorde en daar weinig aan keu kwam, sluit na dit seizoen aan bij tweede divisionist ONS Sneek o.23 en Visser treedt toe tot het keurkorps van trainer Jan Vlap dat in de hoofdklasse uitkomt.

Gerben Visser



Gerben Visser kwam tot en met het seizoen 2016-2017 negen seizoenen lang voor CVVO uit en scoorde in die periode in competitieverband 114 keer, terwijl hij in de beker 20 keer de Lemsters aan een juichmoment hielp. Vervolgens bevestigde hij aan de Molenkrite zijn status als veelscorende spits en in de daaropvolgende drie seizoenen kroonde de 30-jarige spits zich met resp. 14, 28 en 17 treffers bij Sneek Wit Zwart tot clubtopscorer. Dit seizoen bleef de productie beperkt tot slechts één treffer, maar dat had alles te maken met het feit dat hij van trainer Hans de Jong in een meer teruggetrokken positie kreeg toebedeeld, en met het feit dat de competitie medio oktober vanwege corona werd stopgezet. Met Gerben Visser krijgt ONS Sneek de beschikking over een speler die a. ervaring heeft met het spelen op hoofdklasseniveau, en die b. een neusje voor de goal heeft.



Doelman Klaas Boersma zet zijn carrière bij Jubbega voort, terwijl Davey Lohman en Hans Semplonius dezelfde weg als Kevin Meijer bewandelen en komend seizoen het oranje van VVI aantrekken. Boersma ontwikkelde zich bij Sneek Wit Zwart tot een betrouwbare sluitpost en opereerde vanwege een naderende wereldreis in het laatste seizoen onder trainer Germ de Jong zelfs een tijdje - en niet onverdienstelijk - als aanvaller om vervolgens dit seizoen weer onder de lat plaats te nemen. Lohman kwam dit seizoen over van ONS Sneek en was als basisspeler één keer trefzeker. Verdediger Semplonius die het shirt van Renado voor het wit-zwart verruilde, kwam tot dezelfde productie en dat terwijl hij op Tinga in het ultrakorte seizoen niet altijd aan de aftrap verscheen.

Jorn Wester

Daarnaast publiceerde Sneek Wit Zwart een lijst met spelers die hebben aangegeven dat zij het komend seizoen op zaterdag voor de beide (nieuwe) prestatieteams beschikbaar zijn.

Op die lijst staat één nieuwe naam en wel die van spits Jorn Wester, die na twee seizoenen LSC 1890 verlaat en terugkeert in de moederschoot. Wester behoorde eerder bij Sneek Wit Zwart twee seizoenen tot "de elite" en scoorde in die periode in de competitie en in de beker resp. tien en drie keer. Tot een definitieve doorbraak kwam het echter niet, waarna de inmiddels 22-jarige aanvaller zijn heil bij "the Blues" zocht. In zijn eerste seizoen aan de Leeuwarderweg ontpopte hij zich met zeventien competitie- en drie bekertreffers tot clubtopscorer en dit seizoen stond de teller na drie beker- en vier competitiewedstrijden ook alweer op vier treffers.

