Erima Voetbaldagen in de zomer bij LSC, schrijf je in!

“Door de alle corona maatregelen was dit niet mogelijk”, meldt de Sneker voetbalvereniging op de clubsite. “Maar gelukkig kunnen we het nu in de zomer wel door laten gaan! Deze voetbaldagen zijn al jaren een groot succes en staat garant voor veel voetbalplezier! De inschrijving voor deze voetbaldagen is inmiddels geopend. Deze voetbaldagen zijn niet alleen voor LSC-leden, maar voor iedereen die graag 3 dagen wil voetballen.

De Erima Voetbaldagen worden gehouden van maandag 10 augustus tot en met woensdag 12 augustus, dagelijks van 10.00 uur – 15.00 uur.”

Wat krijg je allemaal als je je aanmeldt voor de Erima Voetbaldagen:

uiteraard 3 dagen voetbaltraining en heel veel lol

een speciaal ontworpen tenue van de Voetbaldagen, bestaande uit een shirt, een short en kousen

een Erima bal t.w.v. 19.95

Inclusief lunch en drinken tijdens pauzes

De kosten voor deze 3 dagen voetbalplezier bedragen € 89,00. Deelname is van 6 t/m 14 jaar.

Voor meer info: https://lsc1890.nl/erima-voetbaldagen-meivakantie-lsc-schrijf/