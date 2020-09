Elahuizer ‘Beatrix’ vaart zeil-10daagse voor het goede doel

ELAHUIZEN- Van 17 t/m 26 september vaart de ‘Beatrix’ uit Elahuizen – de volledig aangepaste en rolstoeltoegankelijke catamaran van SailWise – een buitengewone zeiltocht. De catamaran start in Friesland en zal 10 dagen lang door Nederland varen om aandacht te vragen voor het belang van watersport voor mensen met een handicap of beperking. Zonder steun zullen de meerdaagse watersportactiviteiten verdwijnen, want SailWise is de enige in Nederland die deze aanbiedt. Dat mag niet gebeuren vindt de stichting en zo denken er meer mensen over. Zeilverenigingen en individuele zeilers uit het hele land varen daarom mee tijdens een unieke zeil-10daagse.

Méér dan gewoon watersporten

Voor zo’n 1.400 deelnemers die SailWise jaarlijks meeneemt tijdens haar watersportactiviteiten en -vakanties is watersporten veel meer dan een fijne tijd op het water. Het geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om te ontdekken wat zij wél kunnen, hun grenzen te verleggen en het geeft hun handvatten die zij in hun dagelijks leven kunnen gebruiken voor een zelfstandiger leven. Ruim 70% van de gasten komt ieder jaar terug bij SailWise.

Coronacrisis treft SailWise hard

De coronacrisis gooit echter roet in het eten voor het grootste deel van de SailWise-deelnemers. Hun watersportactiviteit of -vakantie is geannuleerd vanwege de corona-maatregelen. Inmiddels worden de reizen langzaam weer opgestart, maar SailWise is hard geraakt door de coronacrisis. De stichting heeft hulp nodig om ook in de toekomst watersport mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Die hulp vragen zij door 10 dagen lang door Nederland te varen met de aangepaste catamaran ‘Beatrix’.

Zeilen voor het goede doel

De catamaran ‘Beatrix’ start de zeil-10daagse op donderdag 17 september vanaf het SailWise-watersportcentrum It Sailhûs in het Friese Elahuizen. Daarvandaan vaart het schip via Sneek en Lemmer naar Enkhuizen, de thuishaven van SailWise-tweemastklipper Lutgerdina. Vanuit Enkhuizen wordt de route vervolgd naar Muiden, Zaandam, Haarlem, Leiden, Amsterdam, om op 26 september te eindigen in Loosdrecht, waar het SailWise-watersporteiland Robinson Crusoe ligt. Met deze zeil-10daagse hoopt SailWise € 30.000,- op te halen.

Iedereen kan meedoen

SailWise biedt iedereen de mogelijkheid een steentje bij te dragen. Op de ‘Beatrix’ zijn per dag vier sponsorplekken beschikbaar, waarmee gasten direct SailWise steunen. Het schip vaart de etappes overdag en biedt één bijzondere avond-zeiltocht van Haarlem naar Amsterdam. Bovendien mag iedereen meezeilen met een eigen zeilboot, want bij deze 10daagse geldt: hoe meer zeilen, hoe meer vreugd. Ook motorgedreven boten en kano’s zijn van harte welkom. Voor wie niet kan of wil meevaren, is er de mogelijkheid om Vriend van SailWise te worden (sailwise.nl/vriend) of een eenmalige donatie te doen om SailWise te helpen deze crisis te overleven.