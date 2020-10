Eerste punt toch domper voor ONS Sneek

Bij ONS Sneek stond Rick Boyer na zijn absentie weer op het veld, terwijl op het middenveld Rico Cordes zijn opwachting maakte en Jermain Bregita in de spits de voorkeur kreeg boven Ruendel Martina. Zij beleefden met hun ploeggenoten een openingsfase zonder al te veel vuurwerk, al had met name AZSV - en dat zou in het vervolg van het eerste bedrijf zo blijven - moeite om het lontje te vinden en zorgde men in die tijdspanne alleen middels een vrije trap (naast) voor enige dreiging.

De dreiging vanuit de Sneker hoek was daarentegen groter en dat resulteerde na een minuut of twintig in een voorsprong, toen Mark Westra na een combinatie met Nick Kleen de trekker overhaalde. Nog geen minuut later lag treffer nummer twee ook al in het mandje en andermaal fungeerde Kleen als architect. De kleine aanvaller ontving de bal van Patrick van der Veen en bracht laatstgenoemde vervolgens in stelling, waarna de centrale verdediger met een fraaie uithaal voor een ongekende weelde zorgde.



Behoudens bij een niet al te gevaarlijke inzet van Jardell Kruidbos kwam die weelde in het restant van de eerste 45 minuten ook niet meer in het geding en de curosie bleef ondanks vers bloed aan de zijde van AZSV ook in het eerste deel van de tweede helft uit. Pas in na een minuut of twintig werd Justin van der Dam voor het eerst echt op de proef gesteld, maar de doelman gaf bij een inzet van Niek te Veluwe uiteindelijk geen krimp en dat deed de Sneker goalie later bij een kopbal van invaller Michael Vaags ook niet.



Daarvoor had de defensie van de Snekers bij een actie van Jardell Kruidbos alle hens aan dek nodig gehad om het gevaar af te wenden en dat leek helemaal te verdampen, toen doelman Jasper te Kolste op onreglementaire wijze Ruendel Martina een doelrijpe kans ontnam en er met rood vanaf moest. Daarmee werd ONS weliswaar de 0-3 door de neus geboord, maar die viel even later alsnog. Na een actie van Rico Cordes stond Nick Kleen namelijk op de goede plek om de bal achter "surrogaat-doelman" Nick van Breugel - AZSV was genoodzaakt om na de rode kaart een veldspeler tussen de palen te posteren - te schieten en om de Sneker zege veilig te stellen.



Echter zoals zo vaak, zat het venijn ook deze keer in de staart en liet ONS voor de zoveelste keer de zeker lijkende punten uit de handen glippen. Na de 1-3 (een diagonale inzet van Nick te Veluwe) leek er nog niet zoveel aan de hand, maar toen Jardell Kruidbos bij een voorzet van diezelfde Te Veluwe de aansluiting tot stand bracht, sloeg de zekerheid bij Vlap's discipelen om in onzekerheid met uiteindelijk vlak voor het eindsignaal de gelijkmaker tot gevolg. We schrijven namelijk de vijfde minuut van de blessuretijd wanneer Te Veluwe geen strobreed in de weg wordt gelegd en Joost Rasing in de gelegenheid stelt om in extremis de voor onmogelijk gehouden wending alsnog werkelijkheid te laten worden (3-3).

A.Z.S.V. - ONS Sneek 3-3 (0-2)



Doelpunten: 0-1 Mark Westra (20.), 0-2 Patrick van der Veen (21.), 0-3 Nick Kleen (80.) 1-3 Niek te Veluwe (86.), 2-3 Jardell Kruidbos (90.+2). 3-3 Joost Rasing (90.+5)

Scheidsrechter: G. Stegeman

Gele kaart: Yordi Orriëns. Freek Mulder, Michael Vaags (AZSV), Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Nick Kleen, Wesley Tankink (ONS Sneek)

Rode kaart: Jasper te Kolste (AZSV)

Opstelling A.Z.S.V.: Jasper te Kolste, Sebastian Navis, Niek te Veluwe, Yordi Orriëns, Bram Rensing (71. Michael Vaags), Freek Mulder, Kars Vierwind, Sjoerd te Boekhorst (46. Erwin Nieboer), Jardell Kruidbos, Joost Rasing, Koray Arslan (46. Nick van Breugel)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam. Rick Boyer, Gabriël Fernando (82. Kevin Mennega), Patrick van der Veen, Glenn Buma, Rico Cordes, Mark Westra, Wesley Tankink, Han van Dijk, Nick Kleen (82. Joël Brandsma) en Jermaine Bregita (70. Ruendel Martina)

Bron: https://pengel.weebly.com/