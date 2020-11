SNEEK- Voetbalvereniging LSC 1890 organiseert een heuse Drive Thru op het Sportpark aan de Leeuwarderweg. Op onderstaand bericht is te lezen hoe de Blues het feestje organiseren.

Welkom op de bestelpagina van LSC1890. Hieronder kunt u uw bestelling plaatsen en makkelijk/snel betalen met iDEAL. De bestellingen en de betalingen kunnen worden gedaan op https://lsc1890.nl/bestuursmededelingen/drive-thru-lsc1890-2020/

Bestellingen kunnen worden afgehaald op 31 december d.m.v. een unieke drive thru. Via de Jachthavenstraat rijdt u het sportpark op en aan de Leeuwarderweg kant verlaat u het sportpark. Uiteraard met uw heerlijke bestelling. Met deze bestelling steunt u LSC 1890 in deze tijd dat de kantine niet open mag. Bestellen kan tot en met zaterdag 19 december. De Blues werken samen met Puur Posthuma en Lokaal55.

Onder de eerste 40 bestellingen van Oliebollen, Krentenbollen of Appelbeignets verloten wij 4 x een cadeaubon t.w.v. € 7,50 (te besteden bij Puur Posthuma in Sneek, Scharnegoutum, Wommels of via de webshop www.puurposthuma.nl/webshop)

Onder de eerste 20 bestellingen van een borrelbox of nieuwjaars maaltijd verloten wij 1x een dinerbon t.w.v. € 50,- (te besteden bij een diner, kookworkshop of in de webshop (afhalen & bestellen) van www.lokaal55.nl/at-home )