Drie nieuwe spelers voor Waterpoort Boys

Jordi Albada die zijn jeugdopleiding bij Sneek Wit Zwart genoot en die eerder drie seizoenen voor Black Boys uitkwam, komt over van tweedeklasser Nijland. Voor die club kwam hij in de eerste helft van het afgelopen seizoen met enige regelmaat voor het eerste elftal uit, maar toen de ziekenboeg op Sportpark Zweitse Huitema leegstroomde, verloor de 21-jarige verdediger zijn basisplek.

Lars van Dijk was bij Black Boys de laatste drie seizoenen een vaste waarde en opereerde meestal als aanvaller of als aanvallende middenvelder. De 19-jarige Van Dijk die voor de Zwartjes in totaal tien keer scoorde, werd in het voorbije en onvoltooide seizoen door trainer Lars Niemarkt echter ook zeker één keer als vleugelverdediger ingezet en deed dat toen eveneens naar behoren.

De naam Walstra tenslotte is binnen de Wéé Péé Béé geen onbekende, want zijn vader bekleedde in het grijze verleden bij de "gele hesjes" een bestuursfunctie. Zijn kopsterke zoon Stefan die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan, komt over van de o.19 van ONS Sneek.

Bron: https://pengel.weebly.com/