De Vliegende Bal organiseert Padelweek

SNEEK- Tijdens het open Sneekweek tennistoernooi organiseert de Vliegende Bal een spectaculaire padelweek. Een wat-week? Padel-week? Misschien heb je het al eens gehoord: de snelst groeiende sport in Friesland! Het lijkt op tennis, maar is toch anders. Squash? Nee ook niet! Beach-ball? Qua rackets lijkt het daar misschien nog wel het meeste op. Ach, kom gewoon langs en je ziet het vanzelf!

Met hulp van vele vrijwilligers heeft het park van de Vliegende Bal uit Sneek een fantastische metamorfose ondergaan en twee fantastische padel banen gerealiseerd. Naast tennis, kan de snelst groeiende sport in Friesland dus ook in Sneek gespeeld worden! De week van het tennistoernooi is bij uitstek een de perfecte week om kennis te maken met het vernieuwde park en deze waanzinnig nieuwe sport!

Open Sneekweek

Daarom organiseert de vereniging dit jaar naast het traditionele “Open Sneekweek” tennistoernooi ook een “Open Padeltoernooi”. En.. als we dan toch bezig zijn, waarom niet meteen een Open Padelweek zodat naast bestaande leden ook mensen van buitenaf kennis kunnen maken met Padel. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder inloopavonden, clinics en potjes spelen?!

In de week van 27 juli tot en met 2 augustus is er op het splinternieuw aangeklede park van de Vliegende bal iedere avond wat te doen op de padelbanen:

Het schema ziet er als volgt uit:

- Maandag 27 juli vanaf 19:00 Padel uitproberen

Ben je nieuwsgierig? Probeer het spelletje uit! Je hebt geen ervaring nodig!

- Dinsdag 28 juli vanaf 19:00 Padel clinic

Heb je de smaak te pakken? Train met een echte Padeltrainer!

- Woensdag 29 juli vanaf 19:00 toss avond Padel! Met andere spelers partijtjes spelen!

Voor de meer ervaren spelers organiseert de Vliegende bal het Open Waterpoartsje. Een toernooi dat wordt gespeeld van vrijdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus:

- Voor wie? HD1, HD2, DD en GD

- Inschrijving € 7,50 p.p.

- Sluiting inschrijving 25 juli

- Schrijf je in! Vol = Vol

Meer informatie en aanmeldingen via www.devliegendebal.nl of padel@devliegendebal.nl