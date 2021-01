De inschrijving voor de IFKS-wedstrijden van 2021 is geopend

“De inschrijving is onder voorbehoud, op het moment van openen zijn er nog geen evenementen toegestaan vanwege de Coronapandemie. Vanwege de bijzondere omstandigheden is de uiterste datum van inschrijven met 1 maand verlengd naar uiterlijk 1 april. Het startgeld is verlaagd naar € 300,–. Hiertoe is besloten door het IFKS-bestuur omdat de reserves op dit moment ruim voldoende zijn”, zo laten de bestuurders hun leden weten.

Moed verloren, al verloren! Verdere info: https://www.ifks.frl/inschrijving-ifks-2021/